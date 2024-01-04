Посилення мобілізації: чи можна буде ігнорувати електронні повістки

В Україні можуть запровадити електронні повістки для військовозобов'язаних.

В Україні, у межах посилення мобілізації, розглядають можливість запровадження електронних повісток.

Адвокатка Катерина Аніщенко у коментарі "РБК-Україна" відповіла, як ці повістки розсилатимуть і чи можна буде їх ігнорувати.

За словами юристки, у разі ухвалення змін, які пропонуються у законопроєкті, кожен військовозобов'язаний повинен буде створити свій "Електронний кабінет призовника".

"В цілому у нас електронна адреса і номер телефону не присвоюються громадянам за паспортом, немає якихось ідентифікуючих ознак. Але, відповідно до проєкту закону, в такому випадку людина несе всю відповідальність за надання достовірної інформації, коли реєструється в такому кабінеті", – каже Аніщенко.

За її словами, надсилання повісток може відбуватися аналогією, як зараз працює електронний суд: коли на електронну адресу адвоката або фізичної особи приходять ті чи інші рішення. І якщо сповіщення потрапило в спам, або людина не побачила лист, відповідальності це не знімає.

"Вже фрази "я не бачив", "не заходив до електронного кабінету", чи "не читав пошту" не спрацюють... Буде вважатися, що ви належним чином повідомлені про обов'язок з'явитись до військкомату", – підсумувала Катерина Аніщенко.

Раніше нардепка Мар'яна Безугла розповіла нові подробиці закону про мобілізацію. Зокрема, в Україні планують запровадити електронний облік військовозобов’язаних та електронний кабінет призовника (сертифікат захисника).

Нагадаємо, сьогодні, 4 січня, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав роботу над законопроєктом про мобілізацію.

ТСН.ua розповідав, як працюватиме електронний кабінет і коли повістка в ньому вважатиметься врученою, а також яка відповідальність передбачена за її ігнорування.

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