Посилення мобілізації: про що йдеться у новому законопроєкті та що кажуть Залужний і нардепи

ТСН.ua зібрав все, що відомо про зміни до мобілізації і що про це кажуть політики.

В Україні планують посилити мобілізацію і внести зміни до методів набору людей у військо. Законопроєкт №10378 про удосконалення мобілізації та військового обліку.

Другий законопроєкт №10379 – "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення".

ТСН.ua зібрав все, що відомо про зміни до мобілізації і що про це кажуть політики.

Зниження призовного віку, звільнення строковиків і демобілізація

Документ пропонує знизити призовний вік з 27 до 25 років і скасувати строкову службу – усіх строковиків звільнять з військової служби, за бажанням вони можуть укласти контракт.

Головком ЗСУ Валерій Залужний на своїй першій пресконференції підтвердив, що підтримує ініціативу про звільнення строковиків.

За словами нардепа Романа Костенка, МОУ і Генштаб ЗСУ зараз напрацьовують план щодо демобілізації.

"З Міноборони України ми домовились на демобілізацію військових через 36 місяців, але за певних умов. Перша – не буде загострень на фронті, друга – буде ким замінити", – сказав головком ЗСУ Валерій Залужний.

Детальніше про демобілізацію читайте ТУТ.

Також пропонується встановити, що військові, які безпосередньо брали участь у відсічі збройної агресії, підлягають заміні (ротації) для відпочинку та відновлення боєздатності не пізніше ніж через шість місяців безперервної участі.

Період відновлення повинен тривати не менше двох місяців.

Повістки і ВЛК

У врученій повістці мають бути такі дані: ПІБ та дата народження; назва ТЦК; мета виклику, а також місце день та час явки; підпис (електронний цифровий) посадової особи, яка видала повістку; реєстраційний номер; інформація про наслідки неявки до ТЦК.

Повістку можуть вручати:

за місцем проживання (перебування) представниками ТЦК або поліцейськими;

за місцем роботи представниками ТЦК, роботодавцем чи поліцейськими;

у громадських місцях представниками ТЦК чи поліцейськими.

Крім того, повістки планують відправляти через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста або електронною поштою.

У новому законопроєкті планують взагалі позбутися поняття "обмежено придатний". Будуть лише дві категорії: придатні і ні.

Відстрочка

Не підлягають мобілізації:

особи з І або ІІ групою інвалідності (поки що ІІІ група є, але законопроєкт передбачає вилучення цієї категорії), або ті, у кого дружина (чоловік) або один із батьків з числа осіб з інвалідністю І або ІІ групи,

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє та більше неповнолітніх дітей;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінок у декреті з дитиною до 3 років (за потреби до 6 років);

вагітні жінки;

чинні народні депутати, НАБУ, ДБР, УДО.

претенденти на професійну (професійно-технічну), професійну вищу та вищу освіту, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та отримують рівень освіти, який вище раніше здобутий за однією спеціальністю (спеціальністю);

наукові та науково-педагогічні працівники освітніх установ, які працюють на повну ставку;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО або під час повномасштабної війни.

Що стосується бронювання, то вводяться нові правила.

Детальніше про те, хто матиме право на відстрочку, читайте за посиланням.

Покарання для ухилянтів

Зокрема передбачається обмеження ухилянтів у правах.

заборона на виїзд за кордон;

заборона на проведення операцій з рухомим і нерухомим майном;

обмеження у праві керувати транспортним засобом та отримання водійського посвідчення;

обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями;

відмова у підписанні кредитних договорів;

зупинка отримання пільг і послуг від держави.

Також людям, які перебувають за кордоном та ухиляються від мобілізації, припинять надання консульских послуг у закордонних дипломатичних установах України, якщо вони не будуть мати з собою військово-облікових документів.

Крім того, Кабмін пропонує значно збільшити штрафи за правопорушення мобілізації та військового обліку і застосувати кримінальне покарання до громадян, які відмовляються від проходження медичного огляду (ВЛК).

Чи законні ці обмеженя

Полковник СБУ, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко вважає, що деякі положення цього документу викликають "більше запитань, ніж надають відповідей".

"Внесення в реєстр боржників, повістки на електронну пошту, обмеження працювати на держслужбі всім, хто не служив тощо. Зараз не зрозуміле бачення, як це все буде застосовуватися, і що з цього насправді доцільно", – сказав він.

Нардепка від "ЄС" Ірини Геращенко вважає, законопроєкт "відкриває простір для зловживань з боку ТЦК".

"Бо за їхнім рішенням до військовозобовʼязаних буде застосовано ряд обмежень, які можуть перетворити життя українських чоловіків на пекло. Адже мова йде про позасудове позбавлення права розпоряджатися своїм майном і інше, навіть якщо в тебе є хвороби чи інші підстави для відстрочки, але ТЦК їх "не побачив.

Серед дискримінаційних норм – відстрочка до мобілізації військовозобовʼязаних жінок, поки не виповниться 3 роки дитині. Хоч законодавство дозволяє жінці бути з дитиною до 6 років", – каже Геращенко.

Український економічний експерт Сергій Фурса пояснив, що обмеження банківських послуг для ухилянтів неможливо зробити. Так само як і мобілізувати ухилянтів, що втекли за кордон.

"Тому з самого початку треба просто облишити цю історію і не намагатися, бо так чи інакше в кінці чекає ганьба і, на жаль, ганьба, може підставити в тому числі Україну", – вважає експерт.

Чи має Залужний та Генштаб відношення до законопроєкту

Президент Зеленський 19 грудня заявив, що у Генштабі запропонували мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб.

Головком ЗСУ Валерій Залужний у своєму включенні на телемарафоні та першій пресконференції зазначив, що військове командування жодного запиту на такі цифри (400-500 тисяч мобілізованих - ред.) не робило. Залужний пояснив, що ні він особисто, ні Генштаб, не мають права законодавчої ініціативи.

Тому Збройні Сили ніяких документів не подавали та, відповідно, жодних законопроєктів не вносили”, – наголосив Залужний.

За його словами, ЗСУ працювали щодо цього питання із Міністерством оборони як суб'єктом законодавчої ініціативи, відповідно у складі робочих груп працювали фахівці.

Водночас, громадський діяч Олексій Панич стверджує, що на Банковій нібито радять нардепа "Слуги народу" не коментувати закон про мобілізацію, а посилатися на військових.

Коли ухвалять закон

В Україні нові правила мобілізації почнуть діяти не раніше весни. Водночас голосування в першому читанні пройде, ймовірно, до 12 січня.

Про це з посиланням на народного депутата Олександра Горенюка, пише журналіст Андрій Цаплієнко.

Головком Залужний також наголосив, що мобілізовувати не будуть всіх і одразу.