Оновлений проєкт про посилення мобілізації: Рада розпочала розгляд

За словами нардепа, комітет Ради з питань оборони підтримав проєкт без додаткових пропозицій.
У середу, 7 лютого, Комітет ВРУ з питань оборони підтримав урядовий законопроект щодо посилення мобілізації №10449 та рекомендував ухвалити його у першому читанні.
Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.
Він додав, що голосування у залі парламенту заплановане на сьогодні на 13:00.
"Відповідно відхилити всі альтернативні. За - 12. Утримались - 5. Рішення без додаткових пропозицій комітету. Чекаємо сьогодні після 13:00 голосування в залі в першому читанні", - зауважив нардеп.
О 13:03 він додав, що Рада розпочала розгляд законопроєкту.
Нагадаємо, вранці 7 лютого мовний омбудсмен Дмитро Лубінець закликав ухвалити законопроєкт про мобілізацію.
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