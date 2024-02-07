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Оновлений проєкт про посилення мобілізації: Рада розпочала розгляд

Оновлений проєкт про посилення мобілізації: Рада розпочала розгляд

Мобілізація в Україні / Фото: ТСН.ua

За словами нардепа, комітет Ради з питань оборони підтримав проєкт без додаткових пропозицій.

У середу, 7 лютого, Комітет ВРУ з питань оборони підтримав урядовий законопроект щодо посилення мобілізації №10449 та рекомендував ухвалити його у першому читанні. 

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Він додав, що голосування у залі парламенту заплановане на сьогодні на 13:00. 

"Відповідно відхилити всі альтернативні. За - 12. Утримались - 5. Рішення без додаткових пропозицій комітету. Чекаємо сьогодні після 13:00 голосування в залі в першому читанні", - зауважив нардеп.

О 13:03 він додав, що Рада розпочала розгляд законопроєкту. 

Нагадаємо, вранці 7 лютого мовний омбудсмен Дмитро Лубінець закликав ухвалити законопроєкт про мобілізацію.

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