Посилення мобілізації в Україні: у НБУ розповіли, чи каратимуть ухилянтів

Національний банк України готовий долучитися до консультацій у Верховній Раді щодо фінансових норм законопроєкту про мобілізацію.

Про це заявив очільник НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна.

"Я думаю, що в процесі його опрацювання в парламенті у нас повинні відбутися дискусії та обмін думками", - сказав він.

Як зазначив Пишний, питання мобілізації не входять до компетенції НБУ, оскільки це питання - Кабміну, Міноборони та Генштабу. Але в законопроєкті передбачені фінансові обмеження для ухилянтів, тому НБУ готовий включитися в процес.

З його слів, ця дискусія "виведе нас на оптимальний варіант формулювань законопроєкту".

Нагадаємо, народні депутати планують запровадити Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Про це йдеться у законопроєкті №10062, який депутати готують до другого читання.

Які дані міститиме кабінет призовника, як працюватиме електронний кабінет та які покарання чекають на ухилянтів - читайте у ТСН.ua.

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