Посилення мобілізації: як залучатимуть місцеву владу і що вона робитиме

Військовий нагадав, що відтепер органи місцевого самоврядування будуть зобов’язані інформувати місцеве населення про мобілізацію.

Міські та селищні ради братимуть участь у мобілізаційних після вступу в силу нового закону про мобілізацію 18 травня.

Про це в ефірі проєкту Наталії Мосейчук "Тема з Мосейчук" розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ, військовий ЗСУ Іван Тимочко.

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"Якщо раніше питання до органів місцевого самоврядування було прописано в законі приблизно так: "мають право", "можуть" – якісь розмиті фрази. Але зараз – зобов’язані", – пояснює він.

Тимочко уточнив, що органи місцевого самоврядування повинні готувати списки резервістів та навіть допомагати проводити підготовку військовозобов’язаних.

"Органи місцевого самоврядування, згідно цього закону, будуть зобов’язані інформувати місцеве населення про мобілізацію, зобов’язані будуть надавати допомогу посильну, підготовку і складання списків резервістів. Або чоловіків віком від 18 до 24 років для того, аби проходили базову військову підготовку", – сказав він.

Нагадаємо, що новий закон про мобілізація передбачає передавання низки повноважень органам місцевого самоврядування. Зокрема, місцева влада мусить вести облік військовозобов’язаних, поширювати інформацію про мобілізаційні заходи серед населення та організацій, оповіщувати громадян про мобілізацію, забезпечуати прибуття на збірні пункти та призов в територіальні центри.

Також повідомлялося, що в Україні значно посилять відповідальність для ухилянтів.

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