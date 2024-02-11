Посилення мобілізації: за що та як каратимуть ухилянтів — пояснення адвоката

В оновленому законопроєкті про посилення мобілізації у разі ухилення від мобілізації передбачено тимчасові обмеження на право керування транспортним засобом, арешт на кошти та інші цінності фізособи, а також заборону виїзду за кордон.

У який спосіб це може відбуватися пояснив в інтерв'ю РБК-Україна адвокат Сергій Савинський.

“Якщо особа отримала повістку, не з'явилася за нею, після цього надсилається вимога, а вона її не виконує, то до неї можуть застосувати відповідні санкції. Таку ухвалу виносить суд. Державний виконавець виносить постанову, яка може містити накладання арешту на кошти тощо”, - зазначив юрист.

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За його словами, у законопроєкті також згадано про обмеження щодо користування електронними гаманцями.

“Наскільки вдасться це реалізувати, сказати складно, адже це друге “пришестя” цього законопроєкту [у Верховну Раду], а, можливо, буде ще й третє”, - прокоментував Сергій Савинський.

Нагадаємо, раніше адвокат Ярослав Гришин назвав три недоліки, які містить оновлений законопроєкт про мобілізацію, ухвалений у Верховній Раді у першому читанні.

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