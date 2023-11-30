"Посилення повітряного щита": Зеленський переговорив із прем’єром Британії — про що йшлося

Президент України Володимир Зеленський говорив телефоном з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Очільники скоординували кроки напередодні важливих міжнародних заходів.

Про це повідомив президент 30 листопада.

Спершу Зеленський висловив подяку британському прем’єру за незмінну оборонну та політичну підтримку Сполученого Королівства, що надається нашій країні в умовах повномасштабної російської агресії.

"Поінформував про пріоритетні потреби для підвищення оборонних спроможностей українських воїнів і посилення українського повітряного щита після візитів на лінію фронту на півдні та сході України", — додав Зеленський.

Також Зеленський та Сунак обговорили подальшу макрофінансову підтримку України та скоординували кроки напередодні важливих міжнародних заходів.

За словами президента, окремою темою розмови стало питання євроатлантичної інтеграції України.

"Відзначили важливість проведеної в жовтні зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики на Мальті та обговорили подальші кроки з імплементації Української формули миру.", — додав Зеленський.

Нагадаємо, під час попередньої розмови 27 жовтня президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак теж обговорювали подальшу оборонну співпрацю. Тоді, зокрема, йшлося про посилення української системи ППО та подолання загроз “зерновому коридору” в Чорному морі.

ТСН.ua вже повідомляв, уряд Британії впроваджує План надзвичайної допомоги Україні у зимовий період на загальну суму в 127 мільйонів фунтів стерлінгів.