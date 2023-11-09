Посилення ППО та очищення моря від російських кораблів: головне зі звернення Зеленського

Український лідер подякував за влучність артилерії та ракетним військам на південному напрямку.

Президент України Володимир Зеленський розповів про основні підсумки роботи упродовж четверга, 9 листопада.

ТСН.ua зібрав головні тези із традиційного вечірнього звернення.

Про Чорне море і продовольчу безпеку

Під час сьогоднішньої розмови з президентом Індонезії Володимир Зеленський обговорив, зокрема питання глобальної продовольчої безпеки – морські експортні коридори.

“Це один із найбільших успіхів України – очищення нашого моря від російських військових кораблів. Це дає більше безпеки, і не лише нам, а й усьому світу. Я вдячний усім нашим воїнам, усім працівникам портів, кожному й кожній, хто допомагає, за те, що Чорне море залишається живим морем для глобальних відносин, а не зоною російського терору”, - наголосив він.

Про захист неба взимку

Український лідер подякував президенту Азербайджану за виконану обіцянку допомогти українській енергетиці взимку.

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“Ми розуміємо, що цієї зими складнощі можуть бути не меншими, ніж торік. Ми готуємось. І підтримка України, наших людей, нашої енергетики є критично важливою”, - наголосив він.

Зеленський відзначив також важливість захисту неба у цей період від повітряних ударів держави-агресорки.

“Працюємо з усіма партнерами заради систем ППО для України – стараємося фактично щотижня додавати сили нашому повітряному щиту. Що більш захищеним буде українське небо, українські міста й села, то більше буде можливостей у наших людей для економічної активності. Зокрема, і для виробництв – у тому числі оборонних виробництв”, - підкреслив він.

Про “гарячі точки” війни

Президент Зеленський назвав найгарячіші напрямки – Авдіївський, Марʼїнський, Купʼянський і Бахмутський.

“Вдячний усім нашим бригадам, кожному підрозділу – за стійкість, за силу, за знищення окупантів. Південні напрямки – хлопці, я вам дякую за вашу міцність! Наша артилерія, наші ракетні війська та кожен, хто допомагає в спеціальних службах, – дякую вам за влучність! Є результати, які надихають. Буде – більше”, - запевнив він.

Про евакуацію з Сектора Гази

Український лідер також повідомив про евакуацію громадян України із сектора Гази, яка все ще триває.

“На зараз уже 89 наших людей урятували. Ми працюємо далі. Дуже кропіткий і делікатний процес”, - відзначив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час онлайн-участі в конференції Reuters NEXT заявив, що Сили оборони України мають чіткий план дій із деокупації територій 2024 року, але намагатимуться показати результат іще цьогоріч.

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