Посилення ППО та очищення моря від російських кораблів: головне зі звернення Зеленського

Український лідер подякував за влучність артилерії та ракетним військам на південному напрямку.
Президент України Володимир Зеленський розповів про основні підсумки роботи упродовж четверга, 9 листопада.
ТСН.ua зібрав головні тези із традиційного вечірнього звернення.
Про Чорне море і продовольчу безпеку
Під час сьогоднішньої розмови з президентом Індонезії Володимир Зеленський обговорив, зокрема питання глобальної продовольчої безпеки – морські експортні коридори.
“Це один із найбільших успіхів України – очищення нашого моря від російських військових кораблів. Це дає більше безпеки, і не лише нам, а й усьому світу. Я вдячний усім нашим воїнам, усім працівникам портів, кожному й кожній, хто допомагає, за те, що Чорне море залишається живим морем для глобальних відносин, а не зоною російського терору”, - наголосив він.
Про захист неба взимку
Український лідер подякував президенту Азербайджану за виконану обіцянку допомогти українській енергетиці взимку.
“Ми розуміємо, що цієї зими складнощі можуть бути не меншими, ніж торік. Ми готуємось. І підтримка України, наших людей, нашої енергетики є критично важливою”, - наголосив він.
Зеленський відзначив також важливість захисту неба у цей період від повітряних ударів держави-агресорки.
“Працюємо з усіма партнерами заради систем ППО для України – стараємося фактично щотижня додавати сили нашому повітряному щиту. Що більш захищеним буде українське небо, українські міста й села, то більше буде можливостей у наших людей для економічної активності. Зокрема, і для виробництв – у тому числі оборонних виробництв”, - підкреслив він.
Про “гарячі точки” війни
Президент Зеленський назвав найгарячіші напрямки – Авдіївський, Марʼїнський, Купʼянський і Бахмутський.
“Вдячний усім нашим бригадам, кожному підрозділу – за стійкість, за силу, за знищення окупантів. Південні напрямки – хлопці, я вам дякую за вашу міцність! Наша артилерія, наші ракетні війська та кожен, хто допомагає в спеціальних службах, – дякую вам за влучність! Є результати, які надихають. Буде – більше”, - запевнив він.
Про евакуацію з Сектора Гази
Український лідер також повідомив про евакуацію громадян України із сектора Гази, яка все ще триває.
“На зараз уже 89 наших людей урятували. Ми працюємо далі. Дуже кропіткий і делікатний процес”, - відзначив він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час онлайн-участі в конференції Reuters NEXT заявив, що Сили оборони України мають чіткий план дій із деокупації територій 2024 року, але намагатимуться показати результат іще цьогоріч.
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