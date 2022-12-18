Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Посилення розколу у путінській армії та високоточні ракети Brimstone 2 для ЗСУ: головні новини ночі 18 грудня 2022

Дата публікації
Перегляди
3038
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Посилення розколу у путінській армії та високоточні ракети Brimstone 2 для ЗСУ: головні новини ночі 18 грудня 2022

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі

Головні новини ночі 18 грудня 2022:

  • Маломуж про плани Путіна: "До Нового року ставиться завдання захопити Донбас". Читати далі –>
  • В Росії вигадали нову "причину" ракетних обстрілів України. Читати далі –>
  • Велика Британія підтвердила, що відправила в Україну високоточні ракети Brimstone 2. Читати далі –>
  • Австрійський парламент визнав Голодомор "жахливим злочином радянської влади". Читати далі –>
  • Провали наступу під Бахмутом посилюють розкол у путінській армії - ISW. Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3038
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація