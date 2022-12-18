Посилення розколу у путінській армії та високоточні ракети Brimstone 2 для ЗСУ: головні новини ночі 18 грудня 2022

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Головні новини ночі 18 грудня 2022:
- Маломуж про плани Путіна: "До Нового року ставиться завдання захопити Донбас". Читати далі –>
- В Росії вигадали нову "причину" ракетних обстрілів України. Читати далі –>
- Велика Британія підтвердила, що відправила в Україну високоточні ракети Brimstone 2. Читати далі –>
- Австрійський парламент визнав Голодомор "жахливим злочином радянської влади". Читати далі –>
- Провали наступу під Бахмутом посилюють розкол у путінській армії - ISW. Читати далі –>
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