Посилення санкцій проти Росії та надання Україні озброєння: Шмигаль зустрівся з канцлером Австрії (відео)

Посилення санкцій проти Росії та надання Україні озброєння: Шмигаль зустрівся з канцлером Австрії (відео)

Шмигаль наголосив, що найбільш ефективними заходами, щоб зупинити росію, є запровадження потужних санкцій та надання Україні зброї.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з канцлером Австрії Карлом Негаммером, який перебуває у Києві з візитом. Перед цим австрійський політик провів переговори з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів.

Під час перемовин Шмигаль наголосив, що найбільш ефективними заходами, щоб зупинити росію, є запровадження потужних санкцій, зокрема, вести санкції проти всіх посадовців, що тісно пов’язані з очільником кремля, та надання Україні зброї. Він також закликав унеможливлювати обхід рф уже запроваджених пакетів санкцій.

"Вважаємо, що санкції мають стосуватись всіх банків рф. Має бути накладене ембарго на торгівлю з рф, включаючи нафту й газ як основні джерела наповнення бюджету, з якого фінансується війна та геноцид українців", — наголосив Шмигаль.

Очільник уряду України також закликав Австрію сприяти:

закриттю морських портів ЄС для російських суден,

заблокуванню й конфіскації російських рахунків у банках ЄС,

припиненню видачі віз росіянам,

зупиненню трансляції телеканалів, з яких поширюється кремлівська пропаганда.

Наприкінці зустрічі Шмигаль подякував Федеральному канцлеру Австрії за незмінну підтримку України, особливо за гуманітарну допомогу й прийом вимушених переселенців.

Карл Негаммер зі свого боку зазначив, що Австрія підтримуватиме Україну та українські родини. Також Австрія підтримує і буде підтримувати санкційну політику ЄС.

Нагадємо, з офіційним візитом солідарності до України прибув канцлер Австрії Карл Негаммер. Європейський політик зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. ТСН.ua зібрав головні тези українського президента, які звучали на спільній з канцлером Австрії пресконференції у Києві 9 квітня.

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