Посилення тиску на Росію за війну: Зеленський зустрівся в Києві з міністрами закордонних справ Австрії та Чехії

Зеленський подякував обом державам за вже надану допомогу й окреслив, які потреби є на найближчий час.

Президент України обговорив посилення тиску на Росію за війну та додаткову підтримку для України під час зустрічі з міністрами закордонних справ Австрії та Чехії, які відвідали Київ.

Про це 20 липня під час свого традиційного відеозвернення сказав президент.

"Чехія головує в Раді Європейського Союзу, і тому важливо, щоб чеське лідерство зберігало всю наявну потужність. За ці півроку маємо зробити базові кроки, щоб підготувати початок переговорів щодо членства України в ЄС", – зазначив Зеленський.

Також він говорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Серед головних тем – фінансова підтримка для України.

"Готуємося до проведення чергового саміту Україна – ЄС, а також до інституційного посилення нашої держави на шляху у Європейський Союз. Незабаром можуть бути вагомі новини щодо цього – готуємо деякі історичні рішення для нашої участі в житті об’єднаної Європи", – додав він.

Нагадаємо, українська перша леді Олена Зеленська виступила у Конгресі США. Вона подякувала американським громадянам за допомогу Україні та попросила надати нашій державі сучасні системи ППО.

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