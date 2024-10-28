Посилення військового обліку: СБУ, розвідка та поліція тепер обмінюватимуться даними з ТЦК онлайн

СБУ, розвідка та Нацполіція тепер обмінюватимуться з ТЦК даними про громадян через електронну систему.

Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доправляти їх до ТЦК або відповідних органів. На думку міністра, нові правила посилять обороноздатність і зроблять військовий облік більш прозорим.

"Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним. Цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування Сил оборони. Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною", – зазначив Умєров.

Як уточнює Аrmyfm, йдеться про впровадження електронної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиною інформаційною системою МВС. У разі відсутності технічної можливості обміну інформацією постанова передбачає альтернативні форми звернення до Нацполіції.

Раніше ми писали, як формують списки оповіщення військовозобов’язаних.

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