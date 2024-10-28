Посилення військового обліку: СБУ, розвідка та поліція тепер обмінюватимуться даними з ТЦК онлайн

Кабмін затвердив зміни для посилення військового обліку та відстеження порушників.
СБУ, розвідка та Нацполіція тепер обмінюватимуться з ТЦК даними про громадян через електронну систему.
Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров.
За його словами, це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доправляти їх до ТЦК або відповідних органів. На думку міністра, нові правила посилять обороноздатність і зроблять військовий облік більш прозорим.
"Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним. Цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування Сил оборони. Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною", – зазначив Умєров.
Як уточнює Аrmyfm, йдеться про впровадження електронної взаємодії між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиною інформаційною системою МВС. У разі відсутності технічної можливості обміну інформацією постанова передбачає альтернативні форми звернення до Нацполіції.
Раніше ми писали, як формують списки оповіщення військовозобов’язаних.
Читайте також:
- ТЦК оштрафував студента з відстрочкою у "Резерв+", бо у нього не було паперового військового квитка: чим все закінчилось
- Нові скандали з ТЦК: жінки відбивають чоловіків на вулицях, а відео з магазину шокує
- Основною проблемою для України залишається брак солдатів, залучати людей на фронт стає дедалі важче - WSJ