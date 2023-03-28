Посівний місячний календар на квітень 2023 року: найврожайніші дні, що і коли сіяти

Місячний посівний календар на квітень 2023 року підкаже, які саме овочі та квіти сіяти в другому місяці весни. Ви зможете підібрати найврожайніші дні, щоб потім отримати хороший результат. ТСН.ua створив для вас місячний календар на квітень.

Саме квітень городники й садівники вважають найвідповідальнішим і найбільш плідним для роботи місяцем року. В цей період починають висаджувати багато фруктів та овочів, удобрювати теплиці й ділянки, висаджувати клумби, обробляти сад. Загалом у квітні дуже багато роботи. Тому дуже важливо звернути увагу на місячний посівний календар, який допоможе обрати найврожайніші дні квітня.

Посівний календар на квітень 2023 року: сприятливі і несприятливі дні

Як повідомляють у виданні Зелена садиба, найсприятливішими вважаються дні, коли місячна доба, фаза Місяця і день тижня наповнені максимальною енергією.

Згідно з цим, у квітні 2023 року сприятливими та несприятливими днями для висівання овочів і фруктів будуть (червоний колір — несприятливі, зелений — сприятливі):

Місячний календар на квітень 2023: сприятливі і несприятливі дні / Фото: ТСН.ua

Найкращими днями для висаджування різних культур у квітні 2023 року є:

картопля — 7-9, 12-14, 17, 18 квітня;

батат — 7-9, 12-14 квітня;

морква і буряк — 7-9 квітня;

ріпа і редька — 8, 9, 12-14, 21, 22 квітня;

редис — 17, 18, 25-27 квітня;

селера — 7-9 квітня;

цибуля городня — 7-9, 12-14, 17, 18 квітня;

часник — 7, 12-14 квітня;

помідори — 21, 22, 25-27 квітня;

гострий і солодкий перець — 8, 9, 21, 22 квітня;

огірки — 8, 9, 25-27 квітня;

баклажани — 8, 9, 21, 22 квітня;

броколі і цвітна капуста — 7, 12-14, 21, 22 квітня;

рання капуста — 7, 21, 22 квітня;

гарбуз, кабачки — 25-27 квітня;

стручкові — 7, 23, 24 квітня;

кукурудза — 7, 21, 22 квітня;

листовий салат — 7, 17, 18, 21, 22 квітня;

шпинат — 21, 22 квітня;

кріп — 12-14, 21, 22 квітня;

базилік — 3-5, 8, 9 квітня.

Зверніть увагу, що у дні повного місяця і молодика краще нічого не сіяти і не садити, оскільки на новому місці рослини можуть не прижитися.

Найкращі дні для садових робіт у квітні 2023 року

Також місячний календар вказує і на найбільш сприятливі дні для проведення деяких садових чи городніх робіт:

сапання, робота з ґрунтом — 6, 10, 11, 15, 16, 19 квітня;

пророщування насіння — 3, 7, 8, 9, 12-14, 21, 22, 25-27 квітня;

проріджування, пікірування — 7, 12-14 квітня;

підживлення органічними добривами — 8, 9, 12-14, 17, 18 квітня;

підживлення мінеральними добривами — 21, 22, 25-27 квітня;

омолодження, формування, обрізання — 8-14 квітня;

компостування — 19, 20 квітня;

пасинкування і прищеплення — 20 квітня;

боротьба зі шкідниками і хворобами — 1-5, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 28-30 квітня;

профілактичне оброблення — 3-5, 10, 11, 23, 24 квітня;

щеплення — 8, 9, 12-14, 17, 18, 25-27 квітня;

прибирання на ділянці — 6, 10, 11, 20 квітня.

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