Посівний місячний календар на квітень 2023 року: найврожайніші дні, що і коли сіяти

Місячний посівний календар на квітень 2023 року підкаже, які саме овочі та квіти сіяти в другому місяці весни. Ви зможете підібрати найврожайніші дні, щоб потім отримати хороший результат. ТСН.ua створив для вас місячний календар на квітень.
Саме квітень городники й садівники вважають найвідповідальнішим і найбільш плідним для роботи місяцем року. В цей період починають висаджувати багато фруктів та овочів, удобрювати теплиці й ділянки, висаджувати клумби, обробляти сад. Загалом у квітні дуже багато роботи. Тому дуже важливо звернути увагу на місячний посівний календар, який допоможе обрати найврожайніші дні квітня.
Посівний календар на квітень 2023 року: сприятливі і несприятливі дні
Як повідомляють у виданні Зелена садиба, найсприятливішими вважаються дні, коли місячна доба, фаза Місяця і день тижня наповнені максимальною енергією.
Згідно з цим, у квітні 2023 року сприятливими та несприятливими днями для висівання овочів і фруктів будуть (червоний колір — несприятливі, зелений — сприятливі):
Найкращими днями для висаджування різних культур у квітні 2023 року є:
- картопля — 7-9, 12-14, 17, 18 квітня;
- батат — 7-9, 12-14 квітня;
- морква і буряк — 7-9 квітня;
- ріпа і редька — 8, 9, 12-14, 21, 22 квітня;
- редис — 17, 18, 25-27 квітня;
- селера — 7-9 квітня;
- цибуля городня — 7-9, 12-14, 17, 18 квітня;
- часник — 7, 12-14 квітня;
- помідори — 21, 22, 25-27 квітня;
- гострий і солодкий перець — 8, 9, 21, 22 квітня;
- огірки — 8, 9, 25-27 квітня;
- баклажани — 8, 9, 21, 22 квітня;
- броколі і цвітна капуста — 7, 12-14, 21, 22 квітня;
- рання капуста — 7, 21, 22 квітня;
- гарбуз, кабачки — 25-27 квітня;
- стручкові — 7, 23, 24 квітня;
- кукурудза — 7, 21, 22 квітня;
- листовий салат — 7, 17, 18, 21, 22 квітня;
- шпинат — 21, 22 квітня;
- кріп — 12-14, 21, 22 квітня;
- базилік — 3-5, 8, 9 квітня.
Зверніть увагу, що у дні повного місяця і молодика краще нічого не сіяти і не садити, оскільки на новому місці рослини можуть не прижитися.
Найкращі дні для садових робіт у квітні 2023 року
Також місячний календар вказує і на найбільш сприятливі дні для проведення деяких садових чи городніх робіт:
- сапання, робота з ґрунтом — 6, 10, 11, 15, 16, 19 квітня;
- пророщування насіння — 3, 7, 8, 9, 12-14, 21, 22, 25-27 квітня;
- проріджування, пікірування — 7, 12-14 квітня;
- підживлення органічними добривами — 8, 9, 12-14, 17, 18 квітня;
- підживлення мінеральними добривами — 21, 22, 25-27 квітня;
- омолодження, формування, обрізання — 8-14 квітня;
- компостування — 19, 20 квітня;
- пасинкування і прищеплення — 20 квітня;
- боротьба зі шкідниками і хворобами — 1-5, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 28-30 квітня;
- профілактичне оброблення — 3-5, 10, 11, 23, 24 квітня;
- щеплення — 8, 9, 12-14, 17, 18, 25-27 квітня;
- прибирання на ділянці — 6, 10, 11, 20 квітня.
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