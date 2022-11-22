Посла Угорщини викликають до МЗС через витівку Орбана зі скандальним шарфом

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову потрапив у скандал. Тепер політик зазіхнув на територію України та Румунії, коли одягнув шарф з картою "Великої Угорщини".

У МЗС України прокоментували витівку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який привселюдно одягнув шарф з картою "Великої Угорщини", до складу якої нібито увійшли території України та Румунії.

Такі дії Орбана прокоментував прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

"Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин та не відповідає принципам європейської політики", — наголосив Ніколенко.

За його словами, внаслідок інциденту до МЗС викличуть угорського посла, "до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана".

"Очікуємо на офіційні вибачення угорської сторони та спростування зазіхань на територіальну цілісність України", — заявили у МЗС.

В Мережі українці вже відреагували та такий черговий вибрик угорського політика:

"Збирач земель". Версія 2.0.

Ще один "мамчин завойовник".

Той карлик, а цей взагалі гном для світової политики.

У Бухаресті вже відреагували на цей випад і назвали неприйнятною таку поведінку глави уряду.

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