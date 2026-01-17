Послаблення комендантської години: у МВС уточнили, що можна робити

В Україні змінюють правила комендантської години / © Associated Press

Влада України дозволила послаблення комендантської години на територіях, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.

У Міністерстві внутрішніх справ уточнили правила.

Зокрема, дозволено пересування пішки або транспортним засобом винятково з метою прямування до «Пунктів незламності» чи пунктів обігріву. Спецперепустки не потрібні.

Із собою обов’язково треба мати документ, який посвідчує особу. Військовозобов’язані повинні мати також військово-обліковий документ.

У МВС рекомендують обирати найкоротший маршрут і неухильно виконувати вказівки органів влади, ДСНС і правоохоронців.

«Фактично такий підхід застосовується й під час повітряної тривоги. Зазначені правила не скасовують чинні обмеження, а лише доповнюють їх», — пояснили у відомстві.

Нагадаємо, під час комендантської години в Україні діятимуть тимчасові послаблення для людей, які залишилися без світла, води чи тепла. Йдеться про можливість вільно пересуватися та користуватися транспортом, аби дістатися до «Пунктів незламності» та пунктів обігріву.

За словами глави уряду Дениса Шмигаля, нові правила потрібні, щоб люди могли отримати базову допомогу в умовах енергетичної кризи. Фактично застосовується той самий підхід, що і під час повітряної тривоги, коли пересування до безпечних місць не обмежується.

Уряд наголошує, що мова не йде про повне скасування комендантської години. Раніше міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба заявляв, що режим зберігається, але можливі точкові винятки у разі тривалих відключень електроенергії або тепла.

За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, йдеться насамперед про території, на яких запроваджено надзвичайний стан в енергетиці. Остаточні рішення ухвалюватимуться лише за погодженням із військовим командуванням.