Послаблення валютних обмежень в Україні: в Раді пояснили, що буде з курсом долара

Ситуація не вплине на курс гривні.
В Україні золотовалютні резерви достатні для того, аби не було різкого стрибка курсу валют.
Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
“Це все в контексті політики Національного банку по зняттю валютних обмежень. Ви знаєте, що місяць тому Національний банк відпустив валютний курс, перейшов до контрольованого ринкового ціноутворення. Це в межах його політики. Підстави для цього всі є, золотовалютні резерви достатні. Ситуація не вплине на курс гривні, навпаки - це буде відображати реальні ринкові умови і позитивно вплине на курсоутворення”, - розповів Данило Гетманцев.
Нагадаємо, що НБУ знову пом’якшив валютні обмеження для бізнесу та громадян.
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