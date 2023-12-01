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Послаблення валютних обмежень в Україні: в Раді пояснили, що буде з курсом долара

Автор
Максим Журавель Максим Журавель
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Послаблення валютних обмежень в Україні: в Раді пояснили, що буде з курсом долара

Фото: pixabay.com

Ситуація не вплине на курс гривні.

В Україні золотовалютні резерви достатні для того, аби не було різкого стрибка курсу валют. 

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

“Це все в контексті політики Національного банку по зняттю валютних обмежень. Ви знаєте, що місяць тому Національний банк відпустив валютний курс, перейшов до контрольованого ринкового ціноутворення. Це в межах його політики. Підстави для цього всі є, золотовалютні резерви достатні. Ситуація не вплине на курс гривні, навпаки - це буде відображати реальні ринкові умови і позитивно вплине на курсоутворення”, - розповів Данило Гетманцев.

Нагадаємо, що НБУ знову пом’якшив валютні обмеження для бізнесу та громадян.

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Дата публікації
Перегляди
395
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