Укрaїнa
558
1 хв

Посланець Путіна Дмитрієв зробив цинічну заяву про удари по українських дитсадках

Кирило Дмитрієв заявив, що російські війська нібито не атакують цивільні об’єкти, а б’ють лише по «військових цілях».

Світлана Несчетна
Кирило Дмитрієв

Кирило Дмитрієв / © Getty Images

Фінансист та представник Росії на переговорах зі США Кирило Дмитрієв назвав «нещасними випадками» удари російських військ по цивільних об’єктах, зокрема по дитячих садках.

Про це він сказав у інтерв’ю CNN.

Так, Дмитрієв під час розмови заявив, що російські війська нібито не атакують цивільні об’єкти, а б’ють лише по «військових цілях».

Однак журналіст нагадав Дмитрієву про останні влучання росіян по дитячих садках, згадавши, зокрема, про удар по дитсадку в Харкові 22 жовтня, а також додав, що твердження представника РФ є неправдою.

На це Дмитрієв відповів: «Ну, звісно, Росія не націлюється на дитячі садки. Але трапляється багато нещасних випадків — будь-яка жертва є великою трагедією, і саме тому ми хочемо якнайшвидше завершити цей конфлікт».

Окрім цього, він додав, що іноді по цивільних об’єктах влучають не російські, а начебто українські військові, коли намагаються збити повітряні цілі.

Нагадаємо, 22 жовтня росіяни вдарили трьома «Шахедами» по дитсадку в Харкові.

Кількість постраждалих внаслідок удару по дитячому садку зросла до десяти, серед них пʼятирічна дівчинка. Діти, на щастя, залишилися живі, проте загинув 40-річний чоловік. Також постраждали семеро комунальників, які працювали поряд.

558
