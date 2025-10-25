- Дата публікації
Посланець Путіна Дмитрієв зробив цинічну заяву про удари по українських дитсадках
Кирило Дмитрієв заявив, що російські війська нібито не атакують цивільні об’єкти, а б’ють лише по «військових цілях».
Фінансист та представник Росії на переговорах зі США Кирило Дмитрієв назвав «нещасними випадками» удари російських військ по цивільних об’єктах, зокрема по дитячих садках.
Про це він сказав у інтерв’ю CNN.
Так, Дмитрієв під час розмови заявив, що російські війська нібито не атакують цивільні об’єкти, а б’ють лише по «військових цілях».
Однак журналіст нагадав Дмитрієву про останні влучання росіян по дитячих садках, згадавши, зокрема, про удар по дитсадку в Харкові 22 жовтня, а також додав, що твердження представника РФ є неправдою.
На це Дмитрієв відповів: «Ну, звісно, Росія не націлюється на дитячі садки. Але трапляється багато нещасних випадків — будь-яка жертва є великою трагедією, і саме тому ми хочемо якнайшвидше завершити цей конфлікт».
Окрім цього, він додав, що іноді по цивільних об’єктах влучають не російські, а начебто українські військові, коли намагаються збити повітряні цілі.
Нагадаємо, 22 жовтня росіяни вдарили трьома «Шахедами» по дитсадку в Харкові.
Кількість постраждалих внаслідок удару по дитячому садку зросла до десяти, серед них пʼятирічна дівчинка. Діти, на щастя, залишилися живі, проте загинув 40-річний чоловік. Також постраждали семеро комунальників, які працювали поряд.