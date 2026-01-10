- Дата публікації
"Послання Заходу": РФ вдруге від початку війни застосувала гіперзвукову ракету “Орешнік”
Західні ЗМІ називають удар «Орешніком» чітким сигналом залякування для союзників Києва
Нічна атака на Україну в ніч проти 9 січня стала не лише актом терору проти цивільних, а й геополітичним сигналом. Ударом ракетою «Орешнік» Москва намагається залякати Захід на тлі прогресу в оборонних домовленостях України та посилення санкційного тиску з боку США.
Про це пише Associated Press.
«Орешнік»: попередження для НАТО
За даними слідства, уламки ракети «Орешнік» були ідентифіковані у Львівській області. Ракета, здатна нести ядерний заряд, була випущена з полігону Капустін Яр.
Хоча російські «воєнкори» стверджують, що ціллю було підземне газосховище, українська сторона наголошує на ударі по цивільній інфраструктурі.
«Такий удар поблизу кордону ЄС і НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти», — заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, анонсуючи термінове засідання Ради Україна-НАТО.
Аналітики зазначають: використання «Орешніка» — це елемент психологічної війни, спроба розхитати нерви українцям та західним партнерам.
Київ: холод і жертви
Для столиці України ніч проти п’ятниці, 9 січня, стала трагічною. Внаслідок атаки загинуло щонайменше четверо людей, серед яких — працівник екстреної медичної допомоги. Ще 25 осіб отримали поранення.
Мер Віталій Кличко повідомив про критичну ситуацію з опаленням:
«Близько половини багатоквартирних будинків засніженого Києва — майже 6000 — залишилися без тепла на тлі денної температури близько -8 градусів за Цельсієм».
Також постраждала будівля посольства Катару, країни, яка відіграє ключову роль у перемовинах про обмін полоненими. Президент Зеленський закликав до жорсткої реакції світу.
Реакція світу: Радбез та Папа Римський
Міжнародна спільнота засудила дії Москви як ескалацію.
ООН: Рада Безпеки планує провести засідання щодо України у понеділок, 12 січня.
ЄС: Голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що «відповідь Путіна на дипломатію — це більше ракет і руйнувань».
Ватикан: Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню та діалогу, наголосивши на необхідності припинити страждання в Україні.
Привід для атаки
Москва цинічно назвала обстріл «відплатою» за нібито атаку українських дронів на резиденцію Путіна минулого місяця. Цю версію категорично відкинули як Україна, так і президент США Дональд Трамп.
Нагадаємо, атака також збіглася з новим охолодженням відносин між РФ та США після того, як ВМС США захопили танкер російського «тіньового флоту» у в Карибському басейні. Сполучені Штати продовжують морську блокаду Венесуели та перехоплюють судна, що намагаються вивезти нафту в обхід санкцій.