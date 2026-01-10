ТСН у соціальних мережах

"Послання Заходу": РФ вдруге від початку війни застосувала гіперзвукову ракету “Орешнік”

Західні ЗМІ називають удар «Орешніком» чітким сигналом залякування для союзників Києва

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Удар Орешніком по Львову

Росія вдруге використала «Орешнік», завдавши удару по Львову

Нічна атака на Україну в ніч проти 9 січня стала не лише актом терору проти цивільних, а й геополітичним сигналом. Ударом ракетою «Орешнік» Москва намагається залякати Захід на тлі прогресу в оборонних домовленостях України та посилення санкційного тиску з боку США.

Про це пише Associated Press.

«Орешнік»: попередження для НАТО

За даними слідства, уламки ракети «Орешнік» були ідентифіковані у Львівській області. Ракета, здатна нести ядерний заряд, була випущена з полігону Капустін Яр.

Хоча російські «воєнкори» стверджують, що ціллю було підземне газосховище, українська сторона наголошує на ударі по цивільній інфраструктурі.

«Такий удар поблизу кордону ЄС і НАТО є серйозною загрозою безпеці на європейському континенті та випробуванням для трансатлантичної спільноти», — заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, анонсуючи термінове засідання Ради Україна-НАТО.

Аналітики зазначають: використання «Орешніка» — це елемент психологічної війни, спроба розхитати нерви українцям та західним партнерам.

Київ: холод і жертви

Для столиці України ніч проти п’ятниці, 9 січня, стала трагічною. Внаслідок атаки загинуло щонайменше четверо людей, серед яких — працівник екстреної медичної допомоги. Ще 25 осіб отримали поранення.

Мер Віталій Кличко повідомив про критичну ситуацію з опаленням:

«Близько половини багатоквартирних будинків засніженого Києва — майже 6000 — залишилися без тепла на тлі денної температури близько -8 градусів за Цельсієм».

Також постраждала будівля посольства Катару, країни, яка відіграє ключову роль у перемовинах про обмін полоненими. Президент Зеленський закликав до жорсткої реакції світу.

Реакція світу: Радбез та Папа Римський

Міжнародна спільнота засудила дії Москви як ескалацію.

  • ООН: Рада Безпеки планує провести засідання щодо України у понеділок, 12 січня.

  • ЄС: Голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що «відповідь Путіна на дипломатію — це більше ракет і руйнувань».

  • Ватикан: Папа Лев XIV закликав до негайного припинення вогню та діалогу, наголосивши на необхідності припинити страждання в Україні.

Привід для атаки

Москва цинічно назвала обстріл «відплатою» за нібито атаку українських дронів на резиденцію Путіна минулого місяця. Цю версію категорично відкинули як Україна, так і президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, атака також збіглася з новим охолодженням відносин між РФ та США після того, як ВМС США захопили танкер російського «тіньового флоту» у в Карибському басейні. Сполучені Штати продовжують морську блокаду Венесуели та перехоплюють судна, що намагаються вивезти нафту в обхід санкцій.

