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Посли країн G7 приїхали до Одеси, аби проконтролювати виконання "зернової угоди"

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Посли країн G7 приїхали до Одеси, аби проконтролювати виконання "зернової угоди"

Фото: Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс/Twitter

Посли країн G7 прибули до Одеси, аби проконтролювати виконання угоди про експорт української агропромислової продукції.

Пані посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила, що Росія має поважати угоду.

Про це Сіммонс написала у своєму Твітері.

"Мої колеги-посли G7 і я перебуваємо в Одесі разом з Туреччиною, щоб наголосити на важливості угоди за посередництва ООН, що дозволяє вивозити продовольство з України. Росія має поважати угоду", - написала Сіммонс.

Раніше повідомлялося, що Організація Об'єднаних Націй перебуває на постійному зв'язку з усіма сторонами підписаної угоди щодо відновлення вивезення зерна з України та очікує, що перше судно розпочне рух найближчими днями.

Нагадаємо, окупанти вранці 23 липня, на наступний день після підписання угоди, завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.. В об'єкти інфраструктури порту влучили дві російські ракети, ще дві збила ППО.

Згодом речниця МЗС РФ Марія Захарова підтвердила, що Росія атакувала порт.

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