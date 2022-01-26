"Послід кажанів впав на кафедру священника": на Закарпатті прибиратимуть горища церков від гуано

"Послід кажанів впав на кафедру священника": на Закарпатті прибиратимуть горища церков від гуано

У Словачиині прибирають горищ храмів від посліду кажанів, на черзі Україна.

У Словаччині розпочався транскордонний проєкт із захисту кажанів BAT4MAN. Охоронці природи з Товариства захисту кажанів наносять на карту стан репродуктивних колоній кажанів, особливо у церквах Пряшівського та Кошицького регіонів, а також очищують території від їх посліду, гуано.

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Цей дворічний міжнародний проект із захисту кажанів відбувається одночасно в Угорщині, Румунії та Україні, зокрема на Закарпатті, пише Mukachevo.net.

"На горищах багатьох церков живуть кажани, і послід потрібно прибрати. Ми вже знаємо, де в Словаччині зустрічаються колонії кажанів, регулярно відвідуємо ці місця і перевіряємо стан забруднення. А прибираємо взимку", – розповіла президент Товариства захисту кажанів у Словаччині Деніса Лоббова.

Вона також зазначила, що значну роль у виборі місця прибирання зіграло негативне ставлення жителів прикордонних регіонів до кажанів через упередження та забобони.

"У серпні минулого року наш колега проводив моніторинг кажанів. Після огляду однієї з церков він знайшов на горищі послід і виявив, що через отвір у кам’яному склепінні він потрапляє прямо всередину церкви, на кафедру священика", - сказала зоозахисниця.

Активісти зазначають, що в Україні кількість кажанів за останні 40 років зменшилася у понад 100 разів. Всі види кажанів українької фауни занесені до Червоної книги, а ось усі види європейських кажанів охороняються Бернською конвенцією.

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