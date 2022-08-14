"Послідовне винесення вперед ногами": Арестович про переговори України з Росією

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що в переговорах з Росією треба взяти ізраїльський досвід.

Для Ізраїлю "мир в обмін на територію" не покращив ситуацію, а вона стала тільки гіршою.

Таку думку Олексій Арестович висловив у своєму телеграм-каналі.

"У всій цій історії найпоказовішою є навіть не спроба вмовити нас на переговори (читай, припинення вогню) шляхом ядерного шантажу на ЗАЕС, а випуск кракена - Кіссенджера з його пропозицією "…вступ до НАТО в обмін на території". Нагадаю, що Ізраїль цю історію "мир в обмін на території" проходив двічі. І двічі стало лише гірше.

І нагадаю також – що російська армія вже перебуває за межею стратегічного зламу: мобілізація провалена, відмовників море, нового великого наступу організувати не в змозі, ракетні обстріли – кіт наплакав, у Криму приймають, у Херсоні ковтають", - говорить Арестович.

Він додав, що зараз в Україні ситуація дещо покращилася, про що свідчить повернення Макдональдса, удар по Саках, прорив Гіркіна та надрив Кіссенджера.

"Ні, хлопці. Не буде жодного обміну територій. Ні на що - навіть на НАТО. Навіть не намагайтеся. Буде послідовне та зосереджене винесення російської армії з нашої території. Вперед ногами", - написав Арестович.

Нагадаємо, 30 російських снарядів прилетіло по Марганцю і 20 "прильотів" по Нікополю на Дніпропетровщині.

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