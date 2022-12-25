Послом України в Болгарії стала фахівчиня з сексології та дорогоцінних прикрас без дипдосвіду – ЗМІ

Нова пані посол у Болгарії не пов'язана з МЗС.

Олесю Ілащук, яка є фахівчинею з сексології та дорогоцінних прикрас та не працювала ані у дипломатії, ані на державних посадах, президент Володимир Зеленський призначив послом України у Болгарії.

Про це повідомляє видання "Європейська правда" із посиланням на кілька джерел у дипкорпусі.

Указ про призначення Ілащук президент Зеленський підписав 23 грудня. Тож вона вже взяла участь у загальній нараді послів України 22-25 грудня у Києві та Миколаєві.

"Призначити Ілащук Олесю Костянтинівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Болгарія" – йдеться у тексті указу №880/2022.

Як зазначають джерела, Олеся Ілащук раніше не мала досвіду роботи у якості фахівчині-міжнародниці.

Біографію її поки не оприлюднено, однак окремі деталі сама нова пані посол розкрила у профілях Facebook, які не мають офіційної позначки верифікації, але на яких розміщені особисті фото та інша інформація.

"Один з них наразі тривалий час не оновлюється; у ньому Ілащук позиціонується як фахівчиня з питань обробки дорогоцінного каміння. Профіль стверджує, що вона є випускницею антверпенської Вищої ради з питань діамантів – авторитетної організації, що не є університетом чи освітнім центром, однак все ж надає певні освітні послуги", – зазначають ЗМІ.

В іншому профілі, що активно оновлювався до останнього часу, та Ілащук вже вказана як "клінічний психолог, системно-сімейний терапевт, гештальт-терапевт, сексолог-консультант".

"Виходячи з публічної активності майбутньої представниці України у державі-члені ЄС і НАТО, вона до останнього часу переймалася питаннями гештальт-лікування та сексології", – зазначає джерело.

Додамо, що 25 грудня ввечері цей профіль був заблокований.

Напередодні президент України Володимир Зеленський наказом від 23 грудня 2022 року призначив нових послів у Латвійській Республіці та Королівстві Бахрейн.

А новим послом України в Німеччині став Олексій Макеєв. ТСН зібрав факти про Макеєва.

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