Послуга коштувала 3 тисячі доларів: в Одесі затримали "бізнесмена", який допомагав ухилянтам тікати за кордон

В Україні продовжують боротися зі "схемами" для осіб, які прагнуть уникнути служби в армії.

Так, прикордонники спільно з правоохоронцями "прикрили" ще один канал переправляння чоловіків призивного віку через державний кордон. Затримано організатора оборудок і двох його "клієнтів".

Про це повідомила Держприкордонслужба.

В Одесі затримали чергових "помічників" для ухилянтів

Як реалізовували злочини

Так, у месенджерах "бізнесмен" набирав чоловіків, охочих потрапити за кордон. Від них вимагалося небагато – сплатили 3000 доларів. Як деталізували у відомстві, з цієї 200 доларів йшли далекобійникам за провезення "туристів" транзитною ділянкою траси "Одеса-Рені". Після цього їх вели до кордону, а ось з прикордоння до Молдови йти потрібно було вже самостійно.

"Під час обшуків у автівці та за місцем проживання фігуранта виявили готівку та інші докази незаконної діяльності одесита. Встановлюється коло причетних до злочину осіб", – підсумували прикордонники.

Раніше у ДПСУ підрахували, скільки разів ухилянти пропонували прикордонникам хабар і на яку суму.

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