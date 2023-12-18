Послуги для моряків і ФОП та перереєстрація авто: Федоров розповів про нові послуги в "Дії"

Михайло Федоров розповів про нові послуги, які вже скоро стануть доступними у застосунку "Дія".

Віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що 19 грудня на першому "Дія.Саміт" від з часу повномасштабного вторгнення Росії відбудеться презентація нових послуг у застосунку.

Про це він сказав в інтерв'ю "24 Каналу".

Так, за його словами, оновлюються, зокрема послуги по реєстрації ФОП.

"Сьогодні це автоматична послуга із закриття ФОП, але ми також додаємо автоматичне оновлення даних про ФОП. Тобто у "Дії" в кілька кліків можна буде змінити прізвище, кведи або контактну інформацію. І це відбуватиметься автоматично, без реєстратора. Тобто послуга стає комплексно-автоматичною", - зазначив він.

Послуги для моряків

У застосунку "Дія" також модернізують процес отримання кваліфікаційних документів. Зокрема, розширюється перелік звань, на які моряки можуть подати документи.

"Послуга якраз є однією з антикорупційних, тому що в цьому напрямку були великі проблеми. А ми разом з Міністерством відновлення, завдяки послугам "Дії" та повному реінженерингу боремося з корупцією", - пояснив міністр.

"єПідприємець"

Це комплексний сервіс і послуга у межах державної антикорупційної стратегії, яку розробляло НАЗК. Вона об'єднує вісім послуг для бізнесу і дозволяє отримувати їх за однією заявою. Йдеться не тільки про реєстрацію бізнесу, а й про паралельне отримання додаткових послуг, які необхідні саме для цього підприємства, щоб не ходити по інших сайтах чи офлайн-органах.

Мапа укриттів та пунктів незламності

"Ми вже запускали цю послугу, але вона буде оновлена. Це буде певна платформа, де можна зібрати всі пункти незламності й укриття, подивитися, чим вони забезпечені, побачити фото і залишити фідбек. Все це можна зробити в кілька кліків у "Дії". А так як зараз зимовий період, я думаю, що, на жаль, це буде актуально", - зауважив Федоров.

Перереєстрація авто в "Дії"

Цю послугу запускають спільно з МВС. Вона лишає центри МВС монополії на купівлю-продаж авто і дозволяє людям в форматі people-to-people купувати чи продавати авто.

Михайло Федоров також додав, що в "Дії" оновлять дизайн.

"Ми давно цього не робили і це буде, напевне, перше таке велике оновлення. У "Дії" дуже багато нових послуг, тому потрібно зробити інтерфейс більш зручним для користувачів", - резюмував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Нагадаємо, "Дія" запускає послугу перекладу документів на англійську мову.

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