Послуги оплачували через криптогаманець: біля кордону з Молдовою затримали чергових ухилянтів

Біля кордону з Молдовою прикордонники зупинили мікроавтобус з 5 чоловіками, які намагалися виїхати з України.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Як зазначається, водій мікроавтобуса проігнорував вимогу зупинитися, бо мав завдання – переправити "клієнтів" за кордон. Свої послуги організатор схеми оцінив у 2 - 5 тисяч доларів. Злочинці отримали передоплату в електронному вигляді в криптогаманець.

"На затриманих складено адмінпротоколи та встановлюється організатор цієї оборудки", – повідомили у ДПСУ.

Раніше у Закарпатській області 33-річний мешканець Берегівського району організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за межі України. Зловмисник залучив у спільники місцевих чоловіків – ділки забезпечували перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску.

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