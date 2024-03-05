Послугу можна отримати втричі швидше: як подати заяву на отримання субсидії в "Дії"

Команда "Дії" покращила й пришвидшила сервіс.
У застосунку "Дія" спростили і пришвидшили процес подання заяви на оформлення субсидії. Тепер можна оформити субсидію на порталі за 10 хвилин.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
"Раніше на це йшло 30 хвилин. А тепер послугу можна отримати втричі швидше - заповнивши 7 полів замість 21", - йдеться у повідомленні.
Як подати заяву на субсидію зараз
Тепер більшість інформації підтягується з реєстрів автоматично.
Сервіс доступний для українців, які жодного разу не оформлювали субсидію, пояснили в "Дії".
"Якщо ви подавали заяву про отримання субсидії раніше онлайн або офлайн, то надсилати її повторно не потрібно", - додали в Мінцифри.
Нагадаємо, в Україні почалося бета-тестування освітніх документів в застосунку “Дія”. Тепер буде не потрібно шукати вдома дипломи, вони будуть розташовані в застосунку.
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