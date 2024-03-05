Послугу можна отримати втричі швидше: як подати заяву на отримання субсидії в "Дії"

У застосунку "Дія" спростили і пришвидшили процес подання заяви на оформлення субсидії. Тепер можна оформити субсидію на порталі за 10 хвилин.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

"Раніше на це йшло 30 хвилин. А тепер послугу можна отримати втричі швидше - заповнивши 7 полів замість 21", - йдеться у повідомленні.

Як подати заяву на субсидію зараз

Тепер більшість інформації підтягується з реєстрів автоматично.

Сервіс доступний для українців, які жодного разу не оформлювали субсидію, пояснили в "Дії".

"Якщо ви подавали заяву про отримання субсидії раніше онлайн або офлайн, то надсилати її повторно не потрібно", - додали в Мінцифри.

Нагадаємо, в Україні почалося бета-тестування освітніх документів в застосунку “Дія”. Тепер буде не потрібно шукати вдома дипломи, вони будуть розташовані в застосунку.

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