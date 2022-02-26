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"Послужать на благо України": ЗСУ під Черніговом захопили кілька російських танків

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"Послужать на благо України": ЗСУ під Черніговом захопили кілька російських танків

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Частину техніки окупантів воїни знищили.

Воїни Збройних Сил України захопили кілька російських танків під Черніговом. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

"Тепер вони послужать на благо України. З іншими сталося те що й мало статися. Місцеве населення допомагає нам бити загарбника! Люди роблять коктейлі Молотова для російських "братів", зливають паливо з заправників та руйнуть залізничні мости! Разом ми поборемо цю навалу! Слава Україні! Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні. 

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