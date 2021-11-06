Посміхався та позував у трусах: до 8 років можуть ув'язнити чоловіка, який забив до смерті нутрій і кота

Дії чоловіка знімала на відео його співмешканка.

Буковинські правоохоронці завершили досудове розслідування щодо 47-річного мешканця села Керстенці Дністровського району Чернівецької області, який жорстоко повбивав нутрій та кота.

У вересні в соцмережах з'явилося відео, на якому чоловік лише в трусах бив палицею по голові нутрій, від чого ті померли. А потім схватив за хвоста та задні лапи кота, з усієї сили бив ним об бетонну поверхню, доки тварина теж не померла. Усе це знімала на відео 37-річна співмешканка чоловіка. Він ще й позував та посміхався на тлі закатованих тварин. Це сталося 6 вересня.

Василь Виноградов / Facebook

Василь Виноградов / Facebook

Василь Виноградов / Facebook

Василь Виноградов / Facebook

Василь Виноградов / Facebook

Жінка перекинула відео знайомому, а той виклав у соцмережу. Підтвердження про жорстоке поводження з тваринами побачили й поліцейські, які розпочали кримінальне провадження.

"На підставі зібраних доказів причетності буковинця до кримінального правопорушення, слідчі поліції склали обвинувальний акт, затверджений прокурором Дністровської окружної прокуратури, і скерували його до суду. Чоловік обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. За знущання над тваринами чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі", - повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

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