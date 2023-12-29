Посміялася з ухилянтів та дала пораду тим, хто боїться мобілізації: ще один “перл” від експомічниці Залужного (відео)

Мартинюк шокувала своїми заявами.
28 грудня позаштатна радниця головкома ЗСУ Валерія Залужного Алла Мартинюк, яка не є кадровим офіцером і відповідає за нагородження Героїв, зі сміхом розказала, як чоловіки намагаються покалічити себе, щоб не потрапити до армії.
Про це вона повідомила в інтерв’ю ISLND.TV.
“Головне, щоб ніхто не суїциднувся, щоб не попасти в армію... Іноді відстрілюють собі ногу, пальці відрізають... Бувають різні ситуації”, — сказала вона.
Також Мартинюк шокувала наступною заявою — якщо є крутий бізнес, можливо, тебе не мобілізують.
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“Кого б, до речі, я лишала і не мобілізовувала — це тих людей, які дійсно дуже потужно підіймають економіку і дуже потужно допомагають армії... Якщо ми цей бізнес заведемо на війну, то у нас припиниться допомога армії”, — прокоментувала вона.
“На жаль, зараз держава і Міністерство оборони не справляються все одно з забезпеченням... Тому тих людей, які донатять масштабно — у них, можливо, могла б бути якась там квота від того, щоб вони йшли воювати. Але це ті, які прям на мільйони закуповують тих же дронів…”, — додала Мартинюк.
На додачу вона ще й дала таку підказку: донатьте дуже багато, якщо у вас крутий бізнес, і вас, можливо, не мобілізують. “Я вважаю, що це б було правильно”, — додала експомічниця Залужного.
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