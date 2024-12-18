"Пособництво державі-агресору": з’явилися подробиці затримання голови КРАІЛ

Через дії очільника КРАІЛ представники пов’язаної з РФ комерційної структури отримали ліцензію з організації азартних ігор в Інтернеті та сприяли державі-агресору.

В Офісі генпрокурора підтвердили, що правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудного за ймовірне пособництво державі-агресору через зв’язки з онлайн-казино, власниками яких є громадяни Росії.

Про це йдеться в повідомленні ОГ в Мережі.

В Офісі генпрокурора поінформували про подробиці справи, у якій був затриманий Рудний.

"В межах розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного функціонування на території України онлайн-казино, фактичними власниками якого є громадяни рф, затримано голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ)", – йдеться в заяві.

За даним слідства, затриманий, відповідно до своїх обов’язків, мав забезпечувати державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей. Зокрема, посадовець повинен був не допускати до цієї діяльності осіб, пов'язаних з Росією. Однак через дії очільника КРАІЛ представники пов’язаної з РФ комерційної структури отримали ліцензію з організації азартних ігор в Інтернеті та сприяли державі-агресору.

"У подальшому затриманий, отримавши інформацію від низки державних органів про зв'язки комерційної структури з державою-агресором, умисно не вживав заходи щодо позбавлення відповідної ліцензії, забезпечуючи продовження діяльності онлайн-казино", – стверджується в заяві ОГ.

Правоохоронці провели обшуки у помешканнях Рудного, за місцем роботи та в автомобілях, вилучили флешки, чорнові записи та інші документи, ноутбуки, телефони, наркотичні засоби, готівку.

Зараз вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру у пособництві державі-агресору та незаконному зберіганні наркотичних засобів у великому розмірі без мети збуту. Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудного / Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудного / Фото: Офіс генпрокурора

В ОГ зауважили, що раніше прокурори повідомили про підозру у пособництві державі-агресору п’яти особам – організаторам онлайн-казино, власниками яких є громадяни РФ. Було арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 млрд грн на рахунках товариств, які займаються організацією діяльності онлайн-казино.

Нагадаємо, раніше про затримання Рудного повідомили ЗМІ. КРАІЛ останнім часом перебувала під прицілом журналістів та правоохоронців через роботу в Україні онлайн-казино, яке пов’язують з РФ.

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