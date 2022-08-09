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Посол Ізраїлю про атаку окупантів на Умань: "Можуть спричинити багато жертв серед євреїв-паломників"

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Посол Ізраїлю про атаку окупантів на Умань: "Можуть спричинити багато жертв серед євреїв-паломників"

Фото: Національна поліція України

Після збиття російської ракети поблизу Умані зросла загроза для єврейських паломників, які традиційно приїхали до міста.

Вранці 8 серпня під час повітряної тривоги в Уманському районі спрацювала система протиповітряної оборони. Від залишків збитої ракети двоє людей отримали поранення. Пізніше стало відомо, що один з госпіталізованих помер у лікарні. Внаслідок цього, існує загроза і для громадян Ізраїлю, які приїхали до міста.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

"Поблизу Умані була збита російська ракета, яка завдала шкоди цивільній інфраструктурі. Якщо такі атаки з боку Росії відбудуться в місяці Тишрей, вони можуть спричинити, не дай Бог, багато жертв серед євреїв, які відвідують Умань з усього світу", - написав посол.

Нагадаємо, раніше посол Євген Корнійчук повідомив, що через розв'язану Росією війну Україна не зможе прийняти єврейських паломників на Рош-га-Шана. 

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