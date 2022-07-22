Посол Ізраїлю в Україні назвав звинувачення українців в нацизмі повною нісенітницею

Дипломат відреагував на звинувачення Кремлем України в нацизмі.
Обвинувачувати Україну в нацизмі - повна нісенітниця.
Про це заявив надзвичайний та повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Я вважаю, що це повна нісенітниця - обвинувачувати Україну в нацизмі. Напевно, як у будь-якій іншій країні, в Україні є націоналісти, антисеміти - вони є у Росії, Франції, США і в цьому сенсі Україна нічим не відрізняється від інших країн", - сказав він.
Нагадаємо, майже 50 держав ООН засудили спроби Росії виправдати воєнне вторгнення в Україну брехливими наративами, зокрема звинуваченнями української держави в "неофашизмі" і "неонацизмі", які не мають під собою жодних підстав.
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