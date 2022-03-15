Посол Китаю підтримав Україну в праві на самовизначення – очільник Львівської ОВА

Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун на зустрічі з головою Львівської ОВА Максимом Козицьким підтвердив готовність Китаю допомагати Україні.

Деталі зустрічі Козицький розповів у Telegram.

За його словами, під час зустрічі Фань Сяньжун запевнив, що Китай і надалі буде доброю силою для України: як в економічному, так і в політичному плані.

«Пан посол зазначив, що Китай поважає той шлях, який обрали українці, бо право на самовизначення - суверенне для кожного народу. Також гість звернув увагу на те, що сила нашого народу – у єдності», – підкреслив Козицький.

Голова Львівщини також висловив надію, що Китай не відгукнеться на прохання російського агресора допомогти у війні проти України та зазначив, що цьогоріч виповнюється 30 років з моменту встановлення дипломатичних відносин між КНР та Україною.

«КНР підтримала нас під час Генеральної Асамблеї ООН. Нинішній Китай є великою силою у світі, на нього озирається чимало країн… Нагадаю, Китай вже скерував Україні дві партії гуманітарної допомоги, найближчим часом очікується поставка третьої», – заявив він.

Підсумовуючи зустріч, Княжицький зазначив, що українці перш за все прагнуть до миру та готові співпрацювати з партнерами, які розділяють їхню точку зору.

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