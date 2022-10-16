Посол Китаю та голова військового комітету НАТО влаштували словесну перепалку через війну в Україні

Посол Китаю насмішив присутніх висловлюваннями про те, що Китай є миротворцем.
Голова Військового комітету НАТО посперечався з послом Китаю в Ісландії через війну в Україні на щорічній Асамблеї Арктичного кола.
Про це пише Bloomberg.
Високопоставлений чиновник НАТО посперечався з китайським дипломатом через те, що Китай не засудив російське вторгнення в Україну, створивши напругу через війну на міжнародній конференції про Арктику.
Надзвичайно відвертий обмін між адміралом Робом Бауером, головою Військового комітету альянсу, та Хе Рулонгом, послом Китаю в Ісландії, відбувся після виступу Бауера про роль НАТО в регіоні на щорічній Асамблеї полярного кола.
Бауер, офіцер ВМС Нідерландів, сказав, що Китай "не поділяє наших цінностей і підриває заснований на правилах міжнародний порядок". Китайський посланник виступив із залу, щоб кинути виклик Бауеру, сказавши: "Адмірале, з належною повагою, ваша мова та зауваження сповнені зарозумілості".
На що чиновник чиновника НАТО парирував:
"У мене є до вас запитання, оскільки ви підкреслюєте принцип суверенітету та важливість міжнародно визнаних кордонів у світі. Я маю рацію, чи не так? Так. То чому тоді Китай досі не засуджує напад Росії на Україну?"
Хе Рулун відповів, що китайський погляд на "українську кризу" включає історичну перспективу і світу необхідно "зрозуміти першопричину", а також назвав Китай "миротворцем у світі".
Такі слова посла викликали сміх у залі.
Нагадаємо, що Генеральна Асамблея ООН засудила анексію Росією частини східної України під час символічного голосування в середу, проголосувавши 143 проти 5, при цьому 35 країн, включаючи Індію та Китай, утрималися, щоб схвалити резолюцію, яку підтримує Захід.
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