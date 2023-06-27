Посол Китаю у ЄС заявив, що Україна має право звільняти Крим

Китайські посадовці зазвичай утримуються від прямих відповідей на питання російської агресії проти України.

Посол Китаю у Європейському союзі Фу Цун заявив, що не виключає підтримки Пекіном прагнення України вийти на кордони 1001 року та повністю відновити свою територіальну цілісність.

Про це він заявив під час інтервʼю, інформує Al Jazeera.

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Представника Китаю запитали про те, що Україна прагне повернути свої території і чи підтримує це Пекін, на що він відповів: "Не бачу причин, чому ні".

"Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Тому, коли Китай встановлював відносини з колишнім Радянським Союзом, ми так і домовилися. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які мають бути обговорені і вирішені Росією й Україною, і це те, за що ми виступаємо", – вказав Фу.

Видання зазначає, що Фу Цун не перший рахунок висловлюється на підтримку територіальної цілісності України. У квітні в інтервʼю The New York Times він казав, що Пекін не збирається визнавати за Росію анексовані Росією території.

Інші китайські посадовці зазвичай утримуються від прямих відповідей на питання російської агресії проти України. Однак посол Китаю у ЄС заявив, що у Пекіна є чітка позиція щодо війни в Україні.

"Ми виступаємо за мир і вважаємо, що важливо досягти миру якнайшвидше, вирішивши розбіжності за столом переговорів", – сказав Фу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Пітер Стано заявив, що влада Китаю тримає російського диктатора Володимира Путіна під контролем.

Крім того, ми раніше інформували, що німецький канцлер Олаф Шольц закликав Китай більше використовувати свій вплив на Росію, щоб змінити перебіг війни в Україні.

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