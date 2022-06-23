Посол Мельник розповів, на якому етапі перебуває постачання з Німеччини ста установок Panzerhaubitze 2000

Посол Мельник розповів, на якому етапі перебуває постачання з Німеччини ста установок Panzerhaubitze 2000

Уряд Німеччини ще не схвалив контракт на поставку сотні самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 до України.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник каже, що в короткостроковій перспективі Німеччина могла б надати Україні зразки важкого озброєння. Йдеться про 100 БМП Marder і 88 танків Leopard-1. Проте такий проєкт блокується.

Про це посол розповів у інтерв'ю для "Укрінформу".

Мельник каже, що очікує "зеленого світла" з Берліна на придбання 100 нових САУ Panzerhaubitze 2000.

"Відповідну пропозицію ми вже отримали від німецької промисловості", - зазначив Мельник.

Нагадаємо, посол України Андрій Мельник повідомив, що Німеччина передасть нам новітній зенітно-ракетний комплекс для протиповітряної оборони, якого ще немає в самій армії ФРН. Українська сторона працює з Німеччиною над постачаннями у короткій і середньостроковій перспективах.

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