Посол Мельник розповів, на якому етапі перебуває постачання з Німеччини ста установок Panzerhaubitze 2000

Уряд Німеччини ще не схвалив контракт на поставку сотні самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 до України.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник каже, що в короткостроковій перспективі Німеччина могла б надати Україні зразки важкого озброєння. Йдеться про 100 БМП Marder і 88 танків Leopard-1. Проте такий проєкт блокується.
Про це посол розповів у інтерв'ю для "Укрінформу".
Мельник каже, що очікує "зеленого світла" з Берліна на придбання 100 нових САУ Panzerhaubitze 2000.
"Відповідну пропозицію ми вже отримали від німецької промисловості", - зазначив Мельник.
Нагадаємо, посол України Андрій Мельник повідомив, що Німеччина передасть нам новітній зенітно-ракетний комплекс для протиповітряної оборони, якого ще немає в самій армії ФРН. Українська сторона працює з Німеччиною над постачаннями у короткій і середньостроковій перспективах.
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