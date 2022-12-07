Посол Польщі оцінив, як вплине інцидент з падінням ракети на відносини українців і поляків

Падіння ракети на територію польського Пшеводува стала результатом війни, яку розв'язала Росія проти України, тому цей трагічний випадок не повинен позначитися на відносинах Польщі і України.

Про це в своєму інтерв'ю РБК-Україна сказав посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

"Чесно кажучи, я не розумію, чому ця трагедія повинна вплинути на польсько-українські відносини. Відразу і президент, і прем'єр-міністр Польщі заявили, що вбивство двох польських громадян було наслідком агресії Росії, а саме - масованої ракетної атаки РФ по Україні", - сказав посол.

За його словами, відповідальність за загибель двох громадян Польщі повністю лежить на Кремлі, тому ніхто не ставить питань та не робить жодних "застережень" у бік України.

"Я бачив деякі коментарі окремих експертів і публіцистів у соцмережах з приводу їхніх очікувань щодо реакції НАТО на цю трагедію. Мені здається, що це не зовсім професійні коментарі. Я впевнений, що відповідь НАТО на агресію Росії проти України безпрецедентна", - сказав Бартош Ціхоцький.

Падіння ракети у Пшеводуві

15 листопада під час масованої ракети РФ на енергетичні об'єкти в Україні одна з ракет впала на територію польського села Пшеводув, яке розташоване за 5 км від українського кордону. В результаті загинули двоє громадян Польщі, які перебували на фермі, куди поцілила ракета.

У Польщі припустили, що могла впасти ракета С-300, якою українська ППО намагалася збити російську ракету. Президент України Володимир Зеленський впевнений, що ракета не була українською.

Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що падіння ракети на територію Польщі не було нападом на країну, а скоріш за все – "нещасним випадком".

Пізніше польський президент припустив, що на території Польщі через війну в Україні можуть повторитися різного роду нещасні випадки.

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