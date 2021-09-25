Посол Швеції заявив, що Україна захищає безпеку всіх європейських націй

Посол Швеції заявив, що Україна захищає безпеку всіх європейських націй

Швеція підтримує територіальну цілісність України.

Посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг заявив, що протистоячи військовій агресії РФ, Україна захищає безпеку всіх європейських націй.

Відповідне твердження він озвучив під час першої молодіжної зустрічі Київського безпекового форуму "Захід-Схід, Північ-Південь", повідомляє "Укрінформ".

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"Швеція підтримує територіальну цілісність України. Ми переконані: відповідаючи на безпекові виклики, які перед нею постали, Україна захищає безпеку всіх європейських націй", - висловився дипломат.

Тиберг також зауважив, що Україна "заслуговує повної підтримки міжнародних партнерів" і активних українців, оскільки перебуває на важливому етапі реформ.

Раніше у ЗСУ оцінили загрози можливого повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Зокрема, командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що загроза повномасштабного вторгнення Росії на територію України зберігається, проте, дія міжнародних санкцій та підтримка України міжнародними партнерами з питань суверенітету та територіальної цілісності суттєво знижують реалізацію розширення агресії з боку РФ.

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