Посол України пояснив свій коментар щодо "нездорового сарказму" Зеленського

За словами посла, Україна завжди була вдячна Британії за надану військову допомогу.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко пояснив свої слова щодо "нездорового сарказму". Він переконаний, що така риторика не потрібна між двома дружніми країнами.

Про це йдеться у коментарі Пристайка УП.

Посол зауважує, що міністр оборони Британії міг би не виносити слова у публічний простір, а особисто поспілкуватися з ним.

"Саркастичний коментар британського міністра про Амазон отримав таку ж саркастичну відповідь президента Зеленського. Але я впевнений, що сарказм між дружніми країнами не потрібен".

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Він додав, що і президент Володимир Зеленський і увесь український народ, які використовують британську техніку, завжди дякують Великій Британії.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зробив зауваження Україні, що мовляв потрібно бути вдячнішим західним союзникам за надану допомогу.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував слова міністра оборони Великої Британії Бена Уоллеса про те, що Україна мала б висловлювати більше подяки за надану військову допомогу.

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