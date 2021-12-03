Посол України у Німеччині закликав Олафа Шольца виставити Путіну повний "каталог санкцій": список вимог

Мельник наголосив, що пакет санкцій слід виставити Путіну не пізніше 8 грудня, одразу після обрання Шольца канцлером.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник звернувся до майбутнього канцлера Німеччини Олафа Шольца, аби той одразу після обрання на посаду виставити президенту Росії Володимиру Путіну повний "каталог санкцій", які мають бути введені в разі російської агресії проти України.

Про це повідомляє портал Bild.

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" Ризик нового військового нападу Росії на Україну ніколи не був настільки високим, як за ці тижні. І хоча Путін "всього лиш" окупував Крим і частину східних частин країни у 2014 році, цього разу нашій державі загрожує значно більша небезпека", — сказав BILD посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Посол наголосив, що зараз йдеться про суцільне виживання України як незалежної держави.

"Путін відмовляє нам у праві на існування. Він прагне знищити українську державність", – наголосив Мельник.

Посол переконаний, щоб запобігти "фатальному втручанню та гуманітарній катастрофі", Німеччина має робити біль рішучі кроки, ніж просто "слова попередження з Берліна до Путіна".

На думку українського уряду, потрібен "потужний каталог жорстких каральних заходів і санкцій Бундестагу", який Шольц має виставити Путіну не пізніше 8 грудня, одразу після обрання канцлера.

Мельник наголосив, що ці заходи повинні містити:

повне відсторонення Росії від усіх міжнародних організацій;

ембарго (заборона на ввезення до країни) на весь імпорт російського газу, сирої нафти і вугілля;

повна заборона німецьких інвестицій в Росію;

заморожування російських державних активів за кордоном, включаючи банківські рахунки;

відключення Росії від системи міжнародних платіжних операцій SWIFT.

"Тільки ця явна загроза з боку нового федерального уряду може схаменути Путіна і своєчасно запобігти новій війні посеред Європи", — резюмував Мельник.

Нагадаємо, раніше заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила Росію, що Вашингтон може запровадити проти Москви безпрецедентні санкції, яких ще не було в минулому.

Своєю чергою представниця Білого дому Джен Псакі додала, що США без вагань застосовуватимуть обмеження проти РФ "у разі потреби".

Натомість Лавров цинічно відреагував на попередження США про "санкції, яких ще не було", зазначивши, що "все трапляється вперше".

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