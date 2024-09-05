Посол України в Чехії зробив заяву щодо примусового повернення чоловіків

Українських чоловіків призовного віку за кордоном не повертатимуть додому примусово.

Відповідну заяву зробив посол України в Чехії Василь Зварич у коментарі Радіо Свобода.

За його словами, мотивація – це свідомість кожного громадянина України.

"Я скажу і заспокою усіх, що тут не йдеться про якісь примусові заходи із повернення українців в Україну – тих, особливо, які мобілізаційного віку. Ми вважаємо, що всі громадяни України незалежно від місця проживання мають один обов’язок перед державою – це захист Вітчизни… Звичайно, це вибір кожного громадянина, який із тих чи інших причин опинився за межами своєї країни", - сказав Зварич.

Він наголосив, що наше завдання як держави – створити умови громадянам, які хочуть захищати свою державу в Україні, створити всі умови для такого повернення.

Зазначається, що в країні постійно чи тимчасово проживають 253 тисячі чоловіків з України. Серед них тих, призовного віку - понад 95 тисяч.

Додамо, українських чоловіків призовного віку силоміць з Польщі не повертатимуть, однак Варшава ще не вирішила, що з ними робити.

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