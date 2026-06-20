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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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977
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Посол України у Варшаві повернув польський орден: що відомо про скандал із нагородою Зеленського

Василь Боднар повернув Кавалерський хрест Ордена «За заслуги Республіки Польща» на знак протесту проти позбавлення Володимира Зеленського найвищої польської нагороди.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Василь Боднар

Василь Боднар / © interfax.com.ua

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що повертає свою польську державну нагороду — Кавалерський хрест Ордена «За заслуги Республіки Польща».

Про це дипломат повідомив у своєму зверненні у Facebook.

Такий радикальний крок став реакцією на рішення польської сторони позбавити найвищої державної нагороди Президента України Володимира Зеленського. Боднар назвав це рішення «історично несправедливим».

«Розуміючи емоції, які панують в Польщі, не можу прийняти, що Президента України, Володимира Зеленського — друга Польщі, главу держави, яка мужньо захищається від російського агресора та боронить мир в Європі, позбавлено найвищої польської нагороди. В умовах війни… це рішення сприймається особливо болісно і емоційно, як жест щодо всього українського народу. За цих обставин я змушений повернути Кавалерський хрест Ордена», — наголосив український посол.

«Від наших сварок завжди виграє Москва»

Попри дипломатичний демарш, Василь Боднар підкреслив, що Україна надзвичайно цінує підтримку мільйонів поляків, які відкрили свої домівки для українських біженців у найскладніший час, і цінуватиме цю допомогу завжди.

Дипломат додав, що Київ та Варшава мають спільні безпекові інтереси та разом розуміють загрозу з боку Росії, проте закликав польську сторону не піддаватися політичній кон’юнктурі.

«Пам’ятаймо, що від наших сварок завжди виграє ворог — Москва. Ще раз закликаю до відвертої розмови. Впевнений, що при наявності доброї волі, ми знайдемо розумні рішення», — підсумував Боднар, висловивши переконання, що мудрість у відносинах двох країн зрештою переможе емоції.

Наразі польська сторона офіційно не прокоментувала заяву українського дипломата.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди країни. Рішення було ухвалено через згоду Зеленського на присвоєння одній із частин ЗСУ назви «Героїв УПА».

У відповідь на це, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що повертає Республіці Польща Командорський хрест із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею».

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Дата публікації
Кількість переглядів
977
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