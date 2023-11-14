Посол Японії прокоментував тиск на Україну щодо перемовин з Росією

Однак ніхто не має права здійснювати тиск на Україну щодо переговорів з РФ. Як і коли брати участь у переговорах, щоб покласти край цій війні, завжди вирішувати українському уряду та українському народу.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" сказав посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

У Росії не має бути хибних уявлень

Дипломат переконаний, що у жодному разі міжнародне співтовариство не повинно чинити тиск на Україну. Нашу державу готові продовжувати підтримувати стільки, скільки потрібно. Водночас, продовжує він, якщо Україна ухвалить рішення щодо того, коли і як розпочати переговори, Японія його поважатиме.

"І ми також дбаємо про те, щоб це зрозуміла Росія, щоб у неї не було жодних хибних уявлень щодо єдності та солідарності між Україною та партнерами", - наголосив посол.

Напередодні голова МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, чому недоречно вживати слова "Росія" та "переговори" в одному реченні. Дипломат навів 7 конкретних прикладів за останні 30 років, коли РФ порушувала домовленості.

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