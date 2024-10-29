Посол ЄС в Україні заявила, що воєнний стан не є карт-бланшем для влади на обмеження прав громадян

Влада повинна належним чином роз'яснити необхідність обмеження тих чи інших прав.

Під час війни деякі обмеження основних прав громадян є необхідними за умови, якщо вони тимчасові, виправдані та належним чином розʼяснені суспільству.

Таку думку висловила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в ексклюзивному коментарі Укрінформу.

"Загалом в ЄС є розуміння, що в умовах воєнного стану обов’язково мають місце певні обмеження, зокрема комендантська година та інші", – сказала вона напередодні публікації річного Звіту про розширення ЄС, в якому Єврокомісія дасть оцінку, зокрема, ситуації з фундаментальними правами людини в Україні.

Водночас у Євросоюз очікують, що влада належним чином розʼяснить необхідність введення обмежень прав і свобод для громадян. Вона заявила, що воєнний стан не можна розглядати як карт-бланш для введення обмежень прав.

"Але я не думаю, що в майбутньому Звіті обов’язково ви побачите якісь серйозні занепокоєння з цього приводу", – заявила Матернова.

Нагадаємо, раніше Катаріна Матернова заявила, що прийдешня зима в Україні буде важчою за минулорічну.

Крім того, ми раніше інформували, що Єврокомісія готує звіт щодо прогресу країн-кандидатів на вступ до ЄС.

Читайте також: