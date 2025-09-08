ТСН у соціальних мережах

Посолка ЄС в Україні показала залишки "Іскандера", який вдарив по будівлі Кабміну (фото)

Катаріна Матернова оприлюднила фото залишків російської ракети, яка влучила в будівлю уряду.

Наслідки удар по Кабміну

Наслідки удар по Кабміну / © ДСНС

У понеділок, 8 вересня, дипломатичний корпус разом з послом ЄС відвідав будівлю Кабінету Міністрів у Києві, яка напередодні постраждала від прямого попадання російської ракети «Іскандер». Ракета була спрямована безпосередньо в центр українського уряду.

Про це голова представництва Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова написала у своєму Facebook.

Вона зазначила, що під час огляду залишків будівлі разом із прем’єркою та міністрами «густий запах диму досі висів в повітрі», а також показали значні фрагменти ракети та уламки касетного боєприпасу.

«Баллістична ракета „Іскандер“, ударивши Кабмін, була направлена прямо туди — в серце уряду України», — написала Матернова. Вона додала, що завдяки швидким діям рятувальників «вогонь зупинили на трьох поверхах, перш ніж він міг поглинути всю будівлю».

Уламок боєприпасу / © Катаріна Матернова

Уламок боєприпасу / © Катаріна Матернова

Рятувальні служби України своєчасно локалізували вогонь, завдяки чому будівля не була повністю зруйнована. Під час візиту стало відомо, що ще три теплові електростанції зазнали серйозних пошкоджень, зокрема Трипільський завод, який забезпечує теплом близько третини киян.

Наслідки атаки на Кабмін / © Катаріна Матернова

Наслідки атаки на Кабмін / © Катаріна Матернова

Наслідки атаки на Кабмін / © Катаріна Матернова

Наслідки атаки на Кабмін / © Катаріна Матернова

Наслідки атаки на Кабмін / © Катаріна Матернова

Наслідки атаки на Кабмін / © Катаріна Матернова

Посол ЄС підкреслила, що атака була цілеспрямованою на критичну інфраструктуру та уряд: «Путін точно знає, що робить… Свідчення цієї екзистенційної битви було прямо перед нами». Вона закликала союзників «масово посилити тиск на Росію та дати Україні те, що потрібно для захисту свого неба».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що видання Defense Express повідомляло про те, що під час нічної атаки Росії на Київ 7 вересня у будівлю Кабінету міністрів України влучила крилата ракета 9М727 комплексу «Іскандер-К» з бойовою частиною 450 кг.

