Посольство Білорусії надіслало ноту МЗС України через участь білорусів у вшануванні Бандери

В країні 1 січня відбувся смолоскипний хід на честь 113-річчя від дня народження провідника ОУН.
Посольство Білорусі в Україні надіслало МЗС ноту протесту із засудженням участі білоруських опозиціонерів у марші до дня народження Степана Бандери.
Про це повідомила пресслужба дипустанови.
Зазначається, що простест висловлюють "у зв'язку з наростаючою радикалізацією антибілоруської позиції України".
Йдеться про смолоскипний хід на честь 113-річчя від дня народження Степана Бандери, який вібувся 1 січня в Києві. Його назвали "націоналістичним маршем" У Білорусі заявили, що відбувся захід "за мовчазного потурання влади України".
Нагадаємо, 1 січня 2022-го в Україні відбулося 56 масових заходів у 20 регіонах, які були присвячені дню народженню Бандери. Заходи з нагоди відзначення 113-річниці дня народження Степана Бандери пройшли без порушень. Участь у них взяли близько 3,5 тисяч громадян.
Читайте також:
- Коли день народження 1 січня: у Києві відбувається смолоскипний хід на честь Степана Бандери
- Друга наруга за місяць: у центрі Тернополя закидали яйцями пам’ятник Степану Бандері