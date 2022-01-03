Посольство Білорусії надіслало ноту МЗС України через участь білорусів у вшануванні Бандери

Посольство Білорусії надіслало ноту МЗС України через участь білорусів у вшануванні Бандери

В країні 1 січня відбувся смолоскипний хід на честь 113-річчя від дня народження провідника ОУН.

Посольство Білорусі в Україні надіслало МЗС ноту протесту із засудженням участі білоруських опозиціонерів у марші до дня народження Степана Бандери.

Про це повідомила пресслужба дипустанови.

Зазначається, що простест висловлюють "у зв'язку з наростаючою радикалізацією антибілоруської позиції України".

Йдеться про смолоскипний хід на честь 113-річчя від дня народження Степана Бандери, який вібувся 1 січня в Києві. Його назвали "націоналістичним маршем" У Білорусі заявили, що відбувся захід "за мовчазного потурання влади України".

Нагадаємо, 1 січня 2022-го в Україні відбулося 56 масових заходів у 20 регіонах, які були присвячені дню народженню Бандери. Заходи з нагоди відзначення 113-річниці дня народження Степана Бандери пройшли без порушень. Участь у них взяли близько 3,5 тисяч громадян.

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