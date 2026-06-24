ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
323
Час на прочитання
1 хв

Посольство Ізраїлю засудило акцію в Києві: що стало причиною

У Києві учасники акції використали нацистські вітання. Посольство Ізраїлю висловило занепокоєння.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Прапор Ізраїлю

Прапор Ізраїлю

Посольство Ізраїлю в Україні відреагувало на акцію об’єднання «Братство», що відбулася 21 червня на Майдані Незалежності в Києві. Дипломатичне відомство засудило використання учасниками заходу нацистських вітань та жестів.

Про це йдеться у офіційній заяві Посольства Ізраїлю в Україні.

Ізраїльські дипломати наголосили, що подібні прояви є неприпустимими, оскільки вони знецінюють історичну пам’ять про мільйони людей, які загинули внаслідок злочинів нацистського режиму.

«Висловлюємо занепокоєння у зв’язку з цією акцією, яка паплюжить пам’ять мільйонів жертв нацизму», — зазначив представник посольства.

У зв’язку з інцидентом дипломатичне відомство звернулося до українських правоохоронних органів із закликом вжити необхідних заходів реагування.

«Сподіваємося на оперативну реакцію правоохоронних органів України відповідно до законодавства України», — підкреслили у посольстві Ізраїлю.

Нагадаємо, у Києві 21 червня відбувся марш «КиївПрайд» на підтримку рівних прав для представників ЛГБТК+ спільноти. Проте цей захід не обійшовся без провокацій. Противники цього маршу вирішили пройтися по прапору ЛГБТК+.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
323
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie