Посольство Ізраїлю засудило акцію в Києві: що стало причиною

Прапор Ізраїлю

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Посольство Ізраїлю в Україні відреагувало на акцію об’єднання «Братство», що відбулася 21 червня на Майдані Незалежності в Києві. Дипломатичне відомство засудило використання учасниками заходу нацистських вітань та жестів.

Про це йдеться у офіційній заяві Посольства Ізраїлю в Україні.

Ізраїльські дипломати наголосили, що подібні прояви є неприпустимими, оскільки вони знецінюють історичну пам’ять про мільйони людей, які загинули внаслідок злочинів нацистського режиму.

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«Висловлюємо занепокоєння у зв’язку з цією акцією, яка паплюжить пам’ять мільйонів жертв нацизму», — зазначив представник посольства.

У зв’язку з інцидентом дипломатичне відомство звернулося до українських правоохоронних органів із закликом вжити необхідних заходів реагування.

«Сподіваємося на оперативну реакцію правоохоронних органів України відповідно до законодавства України», — підкреслили у посольстві Ізраїлю.

Нагадаємо, у Києві 21 червня відбувся марш «КиївПрайд» на підтримку рівних прав для представників ЛГБТК+ спільноти. Проте цей захід не обійшовся без провокацій. Противники цього маршу вирішили пройтися по прапору ЛГБТК+.

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