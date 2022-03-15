Посольство Республіки Корея перенесло своє представництво до Чернівців

Посольство Республіки Корея перенесло своє представництво до Чернівців

Корея вже направила до України гуманітарних вантажів на понад 10 мільйонів доларів.

Посольство Республіки Корея в Україні перенесло своє представництво із Києва до Чернівців.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної державної адміністрації.

«Вірю, що Україна вийде з цього конфлікту набагато сильнішою», – запевнив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні та Молдові Кім Хьонг Те.

Кім Хьонг Те також повідомив, що Корея вже скерувала до України гуманітарних вантажів на понад 10 мільйонів доларів та продовжуватиме допомагати.

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