Посольство Республіки Корея перенесло своє представництво до Чернівців

Корея вже направила до України гуманітарних вантажів на понад 10 мільйонів доларів.
Посольство Республіки Корея в Україні перенесло своє представництво із Києва до Чернівців.
Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної державної адміністрації.
«Вірю, що Україна вийде з цього конфлікту набагато сильнішою», – запевнив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні та Молдові Кім Хьонг Те.
Кім Хьонг Те також повідомив, що Корея вже скерувала до України гуманітарних вантажів на понад 10 мільйонів доларів та продовжуватиме допомагати.
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