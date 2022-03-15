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Посольство Республіки Корея перенесло своє представництво до Чернівців

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Посольство Республіки Корея перенесло своє представництво до Чернівців

Чернівецька ОДА у Facebook

Корея вже направила до України гуманітарних вантажів на понад 10 мільйонів доларів.

Посольство Республіки Корея в Україні перенесло своє представництво із Києва до Чернівців.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької обласної державної адміністрації. 

«Вірю, що Україна вийде з цього конфлікту набагато сильнішою», – запевнив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні та Молдові Кім Хьонг Те.

Кім Хьонг Те також повідомив, що Корея вже скерувала до України гуманітарних вантажів на понад 10 мільйонів доларів та продовжуватиме допомагати.

Нагадаємо, у Південній Кореї обрали нового президента: що зміниться у політиці країни.

© ТСН.ua
ТСН.ua
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