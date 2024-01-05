Посольство РФ в Африці намагалося зробити "геніальний вкид" про Зеленського і віллу Геббельса

Росіяни намагалися зробити "вкид" про те, що президент Зеленський нібито придбав віллу Геббельса за 8 млн євро.

Посольство Росії у Південній Африці опублікувало пропагандистський допис, в якому стверджує, що президент Володимир Зеленський нібито придбав віллу міністра пропаганди Третього рейху Йозефа Геббельса за 8 млн євро.

Центр стратегічних комунікацій (SPRAVDI) спростував цей фейк.

Зазначається, що першоджерелом новини є відео нібито колишньої співробітниці компанії з управління муніципальною нерухомістю ВІМ Сабін Мелс. Вона стверджує, що у жовтні 2023 року віллу придбала офшорна компанія Film Heritage Inc, нібито пов’язана з Зеленським.

Російський фейк про Зеленського / Фото: Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Однак, за даними SPRAVDI, Мелс взагалі ніколи не працювала в ВІМ, а сама вілла Богензеє – не продана та навіть не виставлена на продаж.

"Муніципалітет остерігається продавати нерухомість, аби вона не опинилася в руках ультраправих діячів", – йдеться в повідомленні.

Водночас у коментарях під дописом російської дипмісії є безліч англомовних повідомлень, у яких називають цю інформацію "безглуздою маячнею", а також звинувачують Росію в агресії проти України.

Російський фейк про Зеленського / Фото: Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Зазначим, що російські пропагандисти не припиняють поширювати нові абсурдні фейки. Так, 2 січня росіяни вигадали, що під час масованої ракетної атаки було знищено бункер та заступника Валерія Залужного. Як звали заступника, звісно, ніхто не сказав.

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