Посольство США показало Байдена у вигляді українського козака, що пише листа "султану"

Посольство США показало Байдена у вигляді українського козака, що пише листа "султану"

Президент США Джо Байден у суботу підписав закон про виділення пакету підтримки Україні обсягом 40 млрд доларів.

Посольство Сполучених Штатів проілюструвало погодження акту про додаткову підтримку України версією картини українського художника Іллі Рєпіна, в якій Джо Байден показаний писарем серед козаків, що пишуть султану відповідь на його ультиматум.

Про це повідомило посольство США в Україні у Twitter

Президент США Джо Байден у суботу підписав закон про виділення пакету підтримки Україні обсягом 40 млрд доларів.

Посольство США з цієї нагоди опублікувало рімейк відомої картини "Запороожці пишуть листа турецькому султану", в якому серед українських козаків присутній американський президент – саме він своїм підписом візує відповідь "султану" Володимиру Путіну на російські ультиматуми й зазіхання на українські території.

"Художня візуалізація Джо Байдена, який підписує двопартійний акт про додаткову підтримку України", – йдеться у повідомленні посольства.

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